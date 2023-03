Chaos door onderuitgaande motor in GP de Denain! UAE-sprinter doet Van Dijke vloeken, Belg Kielich knappe derde

De GP de Denain zorgt ook dit jaar voor stof tot nakaarten. In de chaos deden Van Dijke en Kielich een gooi naar winst, maar die was uiteindelijk voor Molano.

Konden de vroege vluchters misschien eens voor de verrassing zorgen? Een achttal aanvalslustigen probeerden dat tenminste. Dat waren Louis Barré, Théo Delacroix, Luca De Meester, Gilles De Wilde, Maël Guégan, Maxime Jarnet, Paul Lapeira en Benjamin Perry.

In de achtergrond was de uitdunning van het peloton al volop aan de gang. Grote namen uit het sprintersgeweld als Kooij en Hofstetter geraakten ook in de achtervolging verzeild, maar konden nog terugkeren. In de finale ontplofte de koers echter meteen en werd het hele deelnemersveld uiteen geslagen.

KOPGROEP VAN VIJF

Kielich, Tim van Dijke, Bjerg, Molano en Hagen vormden een nieuwe kopgroep van vijf. Achter hen ontstond totale chaos: een motor ging onderuit op een kasseistrook en dus was het enorm uitkijken voor de aanstormende renners.

Van Dijke hield vooraan echter de benen stil, met zijn kopman Kooij die weer in de achtervolging zat, maar voorts was de samenwerking wel goed. Watson dacht nog in zijn eentje de oversteek te maken, dat bleek tevergeefs. Van Dijke schoot uit zijn pedalen bij het aangaan van de sprint. Molano maakte het vervolgens met brio af.

KIELICH BEVESTIGT

Van Dijke werd nog wel tweede, Timo Kielich van Alpecin-Deceuninck derde. Voor de 23-jarige Kielich, vooral bekend van het veldrijden, een nieuwe ereplaats na zijn vierde plek in Nokere Koerse.