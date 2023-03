Kristen Faulkner ontgoocheld na haar diskwalificatie in de Strade Bianche: "Ze houden voet bij stuk"

Kristen Faulkner werd onlangs door de UCI uit de uitslag van de Strade Bianche geschrapt, nadat er ontdekt werd dat ze een glucosemeter droeg. Via een statement reageerde ze op sociale media.

"Ik maakte kennis met het feit dat de UCI mij uit de uitslag van de Strade Bianche schrapte, omdat ik tijdens de wedstrijd een glucosemeter droeg. Ik vind het goed dat ze hun regels consequent toepassen", opende Kristen Faulkner haar statement.

"Maar tijdens een wedstrijd heb ik een glucosemeter nooit gebruikt", ging Faulkner verder. "Tijdens de Strade Bianche was die nooit aangesloten en er zijn nooit data naar de volgwagen gestuurd. Ik had de indruk dat ik zonder problemen met een niet-aangesloten glucosemeter kon rijden, maar zelfs dan vindt de UCI het voldoende om mij uit de uitslag te schrappen en houden daarbij voet bij stuk. Ik ben dan ook heel ontgoocheld in hun beslissing."

VERANDERING

Faulkner wil graag dat de regels in de toekomst veranderen: "Ik hoop dat die meters ooit tijdens een race zullen toegelaten zijn en ik ben er dan ook van overtuigd dat die heel waardevol kunnen zijn om de fysieke gezondheid van de atleten te beschermen. Zeker bij vrouwen."

Tijdens de Strade Bianche merkten supporters aan de start dat Faulkner een glucosemeter droeg. Zo'n meter kan de glucosewaarden in het bloed meten en controleren, maar de UCI-reglementen zeggen dat zo'n meters tijdens een wedstrijd niet gedragen mogen worden.