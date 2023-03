Wout van Aert spreekt zich uit over zijn grootste concurrent in Milaan-Sanremo: "Als je dat ziet"

Wout van Aert staat zaterdag als één van de favorieten aan de start in Milaan-Sanremo. Maar dan moet hij wel afrekenen met Tadej Pogačar.

In Tirreno-Adriatico liep het niet helemaal zoals gewenst voor Wout van Aert met een valpartij in de vierde rit, maar hij werd toch nog tiende in de lastige 'murenetappe'.

Van Aert heeft een ideaal scenario voor zichzelf. "Milaan-Sanremo wordt vaak in de laatste twee, drie kilometer beslist en dan is het een voordeel om nog een ploegmakker bij te hebben, iets wat de voorbije jaren nog niet is gelukt", zegt Van Aert bij HLN. Maar ook zonder ploegmaat won hij al in 2020.

Pogačar de topfavoriet

De grootste tegenstander wordt wellicht de Sloveen Tadej Pogačar. "Als je ziet hoe indrukwekkend hij reed in Parijs-Nice", zegt Van Aert. Pogačar won in Parijs-Nice drie ritten en pakte ook het eindklassement mee.

Van Aert ziet ook een hele sterke ploeg van UAE Team Emirates, met daarbij ook Tim Welles, die de zieke Formolo vervangt. "UAE heeft ook enkel klimmers meegenomen, dus ik denk dat ze de koers heel zwaar gaan maken", stelt Van Aert vast.