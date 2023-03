Thomas De Gendt baalt: "Ik kan spijtig genoeg niet mijn favoriete koers rijden"

Thomas De Gendt heeft voor de Ronde van Catalonië verstek gegeven. Zo staat hij ontgoocheld niet aan de start van zijn favoriete koers.

Op Twitter gaf Thomas De Gendt forfait voor de Ronde van Catalonië. "Het is bijna tijd voor mijn favoriete koers van het jaar, maar spijtig genoeg kan ik niet aan de start staan. Dat is als gevolg van mijn val in Parijs-Nice. Ik vind het heel spijtig dat ik niet in de rittenkoers waarin ik al meermaals succesvol was, kan starten. Mijn ploeg zal later nog een medische update geven."

Die medische update kwam snel. "Hij liep een kneuzing aan zijn hand en kuit op", liet Lotto Dstny weten.

De Gendt kwam tijdens de voorlaatste rit van Parijs-Nice zwaar ten val. Eerst wou hij nog doorgaan, maar nadien stapte hij toch af. Hij had op het 1e zicht geen breuken opgelopen, maar had wel enkele schaafwonden. Voor extra onderzoek keerde hij terug naar België. De resultaten uit dat extra onderzoek zullen dus wellicht niet goed meevallen.

In het verleden reed De Gendt al 10 keer de Ronde van Catalonië. Hij won in totaal al 5 ritten en in 2013 eindigde hij 31e in het klassement, zijn beste notering in het eindklassement.