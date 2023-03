Ontgoocheling bij de rentree van Marianne Vos: "Jammer als je het plan niet kan uitvoeren"

Marianne Vos heeft in de Trofeo Alfredo Binda haar rentree gemaakt. Op 9 km van de streep moest ze de rest van de favorieten laten gaan.

Door een vernauwing in haar bekkenslagader moest Marianne Vos sneller haar veldritseizoen beëindigen. Er kwam een operatie en nadien een revalidatieperiode.

In de Trofeo Alfredo Binda maakte Vos haar rentree. Shirin van Anrooij was op 25 km van de streep ontsnapt, maar Vos was wel mee in de achtervolgende groep.

Vos ging goed mee, maar op de laatste beklimming van de Orino moest ze de rol lossen. "Het team had haar goed vooraan afgezet, maar ze kreeg krampen in beide benen", vertelde trainster bij Jumbo Visma Carmen Small op de teamwebsite. Vos liet de andere achtervolgsters zichtbaar ontgoocheld wegrijden. Ze werd uiteindelijk 20e op 1'31" van winnares van Anrooij.

"Anderzijds is het een goed begin na haar operatie", ging Small verder. "Het is positief dat Vos op dit niveau al kan presteren, maar het is altijd jammer als je een plan niet tot aan de finishlijn kan uitvoeren."