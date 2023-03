Wat in het veld kan, kan ook op de weg! Shirin van Anrooij kan ook zelf niet verklaren wat haar nu overkomt

In het veldrijden hebben we Shirin van Anrooij al vaak haar glimlach zien boven halen. Dat kan ze nu ook doen in het wegwielrennen.

Van Anrooij heeft immers de Trofeo Alfredo Binda gewonnen. Haar tweede wegkoers van het jaar nadat ze vorige woensdag Nokere Koerse reed. "Dit is nog maar het begin van mijn seizoen, nadat ik een break nam na het veldritseizoen. Op de top van de slotklim begon ik te geloven in de overwinning."

Ik was nog nervues voor Nokere Koerse

"Ik had zeker niet verwacht om zo aan mijn seizoen te beginnen", stelt Nederlandse van Trek-Segafredo. "Ik was nog nerveus voor Nokere. Ik dacht dat ik veel koersen ging nodig hebben om in vorm te geraken. Ik wilde deze koersen gebruiken om vorm op te doen voor de Ardennen."

Het is ook voor de 21-jarige renster zoeken naar een verklaring voor die snelle eerste zege op de weg in 2023. "Ik weet niet hoe ik het heb klaargespeeld, maar op één of andere manier verkeer ik al in goede vorm."