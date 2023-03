Roglič grijpt net naast tweede ritzege in Catalonië, maar is ook nuchter: "Heb dit nog niet veel gedaan"

Primož Roglič was alweer dicht bij een nieuwe zege in de Ronde van Catalonië. Maar de Sloveen werd geklopt door Giulio Ciccone.

Maandag klopte Roglič nog Evenepoel in de sprint en ook dinsdag was de Sloveen dicht bij voor de ritwinst. De Sloveen klopte Evenepoel opnieuw, maar Ciccone was net iets sneller.

"Ja gisteren was makkelijker met driehonderd meter omhoog dan de vijftien kilometer van vandaag. Op de één of andere manier heb ik het tot de top gehaald", zei Roglič bij Cycling Pro Net.

"Het gaat beetje bij beetje beter, ik heb een lange periode zonder koersen gekend. Ik ben nog aan het opbouwen door te koersen en te trainen. Ik heb nog niet veel van dit soort inspanningen gedaan. Ik ben er blij mee en met het werk van de ploeg. Ik mag niet klagen."

Als twee honden vechten om een been

Na maandag hadden velen weer een strijd verwacht tussen Roglič en Evenepoel om de dagzege, maar Ciccone ging er dus meer lopen. "Als er twee honden vechten om een been, dan gaat de derde ermee heen, zeggen ze toch?"

"Maar ik ben helemaal niet verrast dat Ciccone hier vandaag wint. Ik reed in Tirreno-Adriatico ook al met en tegen hem Hij zat een paar keer super dichtbij, dus hij verdient het zeker", besloot Roglic.