Cian Uijtdebroeks bevestigt alweer in de Ronde van Catalonië en droomt: "Dat zou heel mooi zijn"

Een dag na zijn eerste top tien in een WorldTour-rittenkoers heeft Cian Uijtdebroeks dat gewoon nog eens over gedaan. In de vierde rit werd hij achtste.

De Ronde van Catalonië is pas de eerste rittenkoers in de WorldTour van Cian Uijtdebroeks, maar toch doet de 20-jarige van BORA-hansgrohe het nu al uitstekend. Uijtdebroeks werd in de vierde rit, gewonnen door Remco Evenepoel, achtste en finishte in de groep van de andere favorieten voor het eindklassement. Zelfs een top tien in het eindklassement lijkt er nu al in te zitten. Lijkt alsof hij in de Tour zit "Ik hoop dat ik dit kan vasthouden, dat zou heel mooi zijn. Het zou voelen als een overwinning. Ik amuseer mij hier. We zien wel wat de toekomst geeft", zei Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. De jonge Uijtdebroeks kijkt ook zijn ogen uit op Evenepoel en Roglič, de respectievelijk al een en drie keer de Vuelta wonnen. "Door de duels tussen Roglič en Evenepoel lijkt het wel alsof we hier naar de Tour de France zitten te kijken."