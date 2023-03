Philipsen legt uit waarom Milaan-Sanremo naast zege Van der Poel ook voor hem persoonlijk goede ervaring was

De zege van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo betekent niet enkele voor hem veel. Bij Philipsen en andere ploegmaats is het vertrouwen nu ook heel hoog.

Jasper Philipsen kijkt ook op persoonlijk vlak met tevredenheid terug op het eerste Monument van het seizoen. "Op zich was Milaan-Sanremo nog wel een goede ervaring, al waren die laatste vijf-tien minuten op de Poggio er teveel aan. De benen voelen goed aan en dat probeer ik te verzilveren."

AMBITIE

Bij de start hoopte Philipsen dat uiteraard al in Brugge-De Panne te kunnen doen. "Of ik dé te kloppen man ben? Dat denk ik niet, maar natuurlijk heb ik wel ambitie. We moeten zien dat we mee zijn en misschien zelf initiatief nemen. Er is meer een waaierkoers van gemaakt dan een sprintkoers. Het zal misschien eerder het scenario van 2020 zijn."

Dat heeft ook invloed op het aantal kandidaat-winnaars, want die zijn hierdoor met velen. "Ik houd niet per se één concurrent in de gaten. Er zijn heel veel jongens en ploegen die kunnen winnen. Op zich moet je met iedereen rekening houden."