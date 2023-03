Lennert Van Eetvelt probeert zich in de Ronde van Catalonië met de wereldtop te meten

Lennert Van Eetvelt is zich in de Ronde van Catalonië tussen de groten aan het mengen. Dat probeert hij althans. Voorlopig staat hij 16e in het klassement.

Sinds dit jaar is Lennert Van Eetvelt prof. In de Challenge Mallorca stak hij al zijn neus aan het venster door in de Trofeo Serra de Tramuntana 2e te eindigen. Ook daarna bleef hij dat niveau aanhouden.

Momenteel rijdt Van Eetvelt de Ronde van Catalonië en daar probeert hij zich tussen de wereldtop binnen het klimgeweld te mengen. Op de 1e aankomst bergop eindigde hij 20e en reed hij in het gezelschap van Romain Bardet over de finish. Een dag later reed hij als 12e over de finish en liet hij Sepp Kuss en Adam Yates achter zich.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Van Eetvelt dat er nog rek op zit. Hij voelt zich elke dag beter en hoopt dat die trend zich verder blijft zetten. Het doel van Catalonië te rijden was om ervaring op te doen en om te kijken waar hij staat. Met wat hij nu presteert, is hij meer dan tevreden. Hij vindt dat hij een stap vooruit heeft gezet, maar weet ook dat hij er nog een aantal extra moet zetten.

Zo kan Van Eetvelt misschien meedingen met Remco Evenepoel en Primoz Roglic, momenteel de 2 beste renners in Catalonië. Momenteel is de neoprof niet zeker of hij dat niveau zal aankunnen, maar hij heeft er wel alle vertrouwen in dat hij ooit dicht bij dat niveau zal zitten.