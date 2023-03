Soudal Quick-Step-renner pakt in de Settimana Coppi e Bartali de leiderstrui van ploegmaat over

Mauro Schmid is de nieuwe leider in de Settimana Coppi e Bartali. Hij pakte die van zijn ploegmaat Rémi Cavagna over.

Het was een spannend slot tijdens de 2e etappe in de Settimana Coppi e Bartali. Enkele renners maakten de oversteek naar de overblijvers van de lange vlucht en op de slotklim pakte Sean Quinn uiteindelijk de dagzege. De leiderstrui was voor Mauro Schmid die in de etappe 2e werd. "Toen de anderen aanvielen, volgde ik alleen omdat Rémi Cavagna (de vorige eigenaar van de leiderstrui, red.) nog in het peloton zat", vertelde Schmid aan Cyclism'Actu. "Maar dan hoorde ik dat hij gevallen was en begon ik wel mee te werken." In de slotkilometers viel Gianluca Brambilla aan. "Toen werkte niemand meer mee en iedereen keek naar elkaar, maar ik reed uiteindelijk om hem te pakken", aldus Schmid. Uiteindelijk gingen ze sprinten en Schmid werd 2e: "Waarschijnlijk heb ik voor mijn sprint iets te lang gewacht", was Schmid eerlijk. "Maar ik heb wel de leiderstrui. Al zijn de gaten wel erg klein, maar ik zal mijn best doen om de trui te behouden."