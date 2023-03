Ouderdomsdeken Pozzovivo (40) furieus op peloton: "Het is volledig ongepast wat ze deden"

Domenico Pozzovivo (40) werd in de derde rit in de Coppi e Bartali knap tweede. Maar de Italiaan reed rond op woede door een voorval in het begin van de koers.

Domenico Pozzovivo (40) vertrok bij Intermarché en zocht lang naar een nieuwe ploeg en vond die ook met Israel-Premier Tech. Met de Settimana Internazionale Coppi e Bartali rijdt hij zijn eerste wedstrijd van 2023.

Maar de ouderdomsdeken was niet spreken over de houding van het peloton na een valpartij in het begin van de derde rit. "Ongeveer veertig renners zaten voor de val en besloten vol door te rijden. Ik was woedend! Ik heb dat gebruikt als brandstof", zegt hij op de ploegwebsite.

"Het is volledig ongepast wat ze deden. Ik zou gewacht hebben. Het was net na de start. Een paar jaar geleden was dit niet mogelijk geweest, maar de moraal in het peloton lijkt veranderd", zegt Pozzovivo nog.

Pozzovivo zette zijn woede om en versnelde. "Ik voelde dat iedereen op de limiet zat, dus ik viel aan." De Italiaan kreeg de EF-ploegmaats Healy en Padun mee en verloor uiteindelijk de sprint van Healy.