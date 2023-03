Remco Evenepoel vol zelfvertrouwen voor laatste zware opdracht in Catalonië: "Gevecht van man tegen man"

Alweer een belangrijke dag voor Remco Evenepoel. In de Ronde van Catalonië staat alweer een zware bergrit op het programma.

Remco Evenepoel eindigde donderdag voor het eerst niet in de top drie in de Ronde van Catalonië. Maar het was dan ook een massasprint. Vrijdag is het wel weer aan hem, met een aankomst boven.

In de aanloop van de rit liggen twee kleine beklimmingen, maar de slotklim, de Mirador del Portell of Lo Port is met 9,4 kilometer minder lang dan de vorige twee aankomsten boven. Het stijgingspercentage ligt met 8,8% gemiddeld wel hoog.

Alweer strijd tussen Evenepoel en Roglič?

Evenepoel heeft er vertrouwen in. "Het is een klim die me erg goed ligt: vrij steil, geen geitenpad, lang en gelijklopend. Daar kan ik mijn power wel kwijt" zei hij bij HLN. Het zal een grote strijd worden."

"Voor wie het klassement wil winnen, moet het op Lo Port gebeuren. Roglič en ik liggen in polepositie. Onze ploegen gaan de koers controleren. En op de slotklim wordt het een gevecht van man tegen man. In de hoop dat ik de leiderstrui pak? Jazeker", stelde Evenepoel nog.