Dylan Teuns wil na tegenslag opnieuw schitteren in de komende klassiekers: "Ik heb dat bewezen"

Het Dylan Teuns nog niet echt mee in het voorjaar. Hij moest ziek afzeggen voor de Omloop Het Nieuwsblad, maar wil er vanaf de Ronde van Vlaanderen weer staan.

Dylan Teuns stoomde zich met enkele voorbereidingskoersen in Frankrijk en Spanje klaar voor op de Omloop Het Nieuwsblad, maar werd in de Ruta del Sol zwaar verkouden en moest ziek afzeggen.

Daarna reed hij een maand geen wedstrijden, maar in de Ronde van Catalonië stond Teuns weer aan de start. Hij werd 32ste in het eindklassement, een uitschieter in een rit zat er nog niet in.

Topvorm van vorig jaar herhalen?

Maar Teuns reed die ronde vooral met de komende klassiekers in zijn achterhoofd. Vorig jaar eindigde Teuns van Ronde van Vlaanderen tot Luik-Bastenaken-Luik in de top tien, met enkel een DNF in Parijs-Roubaix. En Teuns won de Waalse Pijl.

"Ik wil net als vorig jaar weer top zijn van de Ronde van Vlaanderen tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Ik heb bewezen dat ik in heel die periode de topvorm kan aanhouden. Het zou fantastisch zijn om dat opnieuw te tonen", zegt Teuns bij Het Nieuwsblad.