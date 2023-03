"Ik kan sinds kort mijn eigen onderbroek aantrekken": Campenaerts legt uit wat er nu precies met hem aan de hand is

Victor Campenaerts heeft een streep moeten trekken door zijn voorjaar. Maar wat is er nu juist precies met hem aan de hand? 'Campi' tracht het te verklaren.

Dat doet hij in de meest recente aflevering van de podcast Wuyts & Vlaeminck, die bij hem thuis werd opgenomen. "Gezien de omstandigheden gaat het best goed met mij. Veel beter dan de eerste prognoses aangaven. Ik kan eigenlijk al zelf in huis rondwandelen, douchen en sinds kort mijn eigen onderbroek aantrekken."

WERVEL L1

Aanvankelijk werd niet gedacht dat dat zo snel ging lukken, want de diagnose was echt wel ernstig na zijn zware val in de Bredene Koksijde Classic. "Ik heb een indeukingsfractuur van wervel L1. Een breuk in een wervel, dat is sowieso geen goede situatie. De breuk is stabiel en zal sowieso zijn tijd nodig hebben om te herstellen."

"Dat betekent niet dat ik de hele dag stil moet liggen", verduidelijkt Campenaerts. "Voorlopig moet ik wel zo veel mogelijk stilliggen, om de druk op mijn wervelkolom minimaal te houden. Woensdag is er een check-up bij Toon Claes. Dan kunnen we verder bouwen en beslissingen maken over welke stappen in de revalidatie mogelijk zijn."