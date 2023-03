Iljo Keisse doet heel pijnlijke vaststelling over Soudal-Quick.Step in Vlaams voorjaar

Tot vorig jaar reed hij zélf nog mee, nu zit hij in de volgwagen bij Soudal-Quick.Step. En ook vanuit die volgwagen ziet hij het met lede ogen aan hoe zijn team er weinig van bakt voorlopig.

Iljo Keisse ziet dat het bij Soudal-Quick.Step gewoon niet echt helemaal loopt zoals ze zelf zouden willen in het Vlaams voorjaar.

"Vorig jaar was het al niet goed en reed ik er zelf nog kunnen. Nu kan ik er weinig aan verhelpen tactisch, niemand van ons trouwens."

En Iljo Keisse ging verder in Het Laatste Nieuws: "Hoe groot ook de inzet en werkijver van iedereen, op dit moment hebben we helaas geen leiders op het niveau van de kopmannen van andere teams."

"We zijn gewoon niet goed genoeg. Ik denk niet dat we op twee weken het tij nog zullen kunnen keren", is hij duidelijk. "En nu het wat minder gaat, zijn de kopjes wat gaan hangen."

Eerherstel?

In de Ronde van Vlaanderen en/of in Parijs-Roubaix de kans voor de renners om toch het tegendeel te gaan bewijzen.

Met van Aert, Pogacar en Van der Poel in een topvorm wordt het zeker niet makkelijk om nog een prijs te pakken.