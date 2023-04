Patrick Lefevere heeft slecht nieuws voor Jumbo-Visma in zoektocht naar nieuwe hoofdsponsor

Jumbo-Visma won tot nu toe al vijf Vlaamse voorjaarsklassiekers. En toch wil sponsor Jumbo na 2024 niet meer aan dezelfde voorwaarden sponsoren.

Of het nieuws over het mogelijke vertrek van sponsor Jumbo in 2024 bij de renners van Jumbo-Visma nu al veel impact zal hebben is niet duidelijk, maar Patrick Lefevere weet maar al te goed wat het is om een sponsor te zien vertrekken of die niet meer onder dezelfde voorwaarden wil sponseren.

"Dat is nieuws waar ik niet vrolijk van word, ook al overkomt het nu een concurrent die budgettair soms calimero speelt", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Hij maakte ooit hetzelfde mee met Quick Step en ook toen waren de resultaten van de ploeg niet slecht.

Marketingbureaus houden niet van wielrennen

Jumbo-Visma topman Richard Plugge wil na 2024 een grote internationale sponsor binnenhalen, maar makkelijk wordt dat niet volgens Lefevere. Niet omdat de koers te klein is of niet internationaal genoeg is, wel omdat wielrennen in de marketingafdeling van die grote bedrijven geen prioriteit is.

"Het probleem is dat grote multinationals hun marketing vaak uitbesteden aan gespecialiseerde bureaus, die dan op commissie werken. En die houden niet van wielrennen."

Volgens Lefevere omdat wielrennen logistiek complex is, er moet gediscussieerd worden over de plaats op de trui en er altijd hospitality op andere plaatsen georganiseerd moet worden. Dat is bij reclame in een stadion allemaal niet aan de orde.