🎥 Verbluffende Lotte Kopecky voor het tweede jaar op rij de sterkste in de Ronde van Vlaanderen

Lotte Kopecky heeft opnieuw de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Op de Oude Kwaremont liet ze haar laatste medevluchtster achter en reed solo naar Oudenaarde.

Net zoals bij de mannen geen vroege vlucht in de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen. De Koppenberg was het cruciale punt in de koers. Even daarvoor viel wereldkampioene Annemiek van Vleuten en moest wisselen van fiets.

Maar op de Koppenberg zelf ook nog een opvallend beeld. Een renster schoof vooraan in het peloton weg en moest voet aan grond zetten, waardoor bijna het hele peloton voet aan grond moest zetten.

🚴🇧🇪 | Oh nee, problemen op de Koppenberg! Stilstaan, valpartijen, lopen met de fiets aan de hand... 😱😱 #RVV23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/xyvlhmMBdo — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 2, 2023

Enkel Reusser en Persico ontsnapten en kwamen als eersten boven. Ploeggenotes Kopecky en Wiebes konden aansluiten waardoor SD Worx plots met drie vooraan zat. Wiebes moest al snel lossen en op de Oude Kruisberg moest ook Reusser lossen.

Persico en Kopecky trokken samen naar de Oude Kwaremont en daar versnelde Kopecky. Persico kon even volgen, maar moest toch al snel lossen. Daarna was het nog 18 kilometer solo rijden voor Kopecky naar Oudenaarde.

🚴🇧🇪 | En daar gaat Persico overboord! Kopecky gaat solo op de Oude Kwaremont! #RVV23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/bFUL0XUrKw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 2, 2023

Maar dat was geeen probleem voor Kopecky, die in de achtergrond kon rekenen op ploeggenotes Vollering en Reusser. Voor Kopecky een tweede triomf op rij in de Ronde van Vlaanderen. Vollering werd nog tweede in de sprint, Longo Borghini werd nog derde.

Results powered by FirstCycling.com