Jonge fan maakt indruk met leuk spandoek voor ontspannen van Aert: "Dat zal zeker geen probleem zijn"

Wout van Aert is een van de grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Moeten? Het is een kwestie van heel graag winnen.

"Ik ben toch wel ontspannen. Het is genieten van wat zich hier in Brugge allemaal aan het afspelen is", aldus Wout van Aert bij Sporza.

"Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen zijn twee koersen waarin we het heel graag willen en ons vertrouwen is heel groot."

De koerstactiek is duidelijk: "Agressief koersen is ons sterktepunt, we zijn sterk in de breedte. We hebben een sterke ploeg die we kunnen uitspelen. Pogacar en van der Poel zijn misschien de sterkste bergop."

"Ervan genieten? Dat zal zeker geen probleem zijn", aldus een ontspannen Wout van Aert. Dat zagen ook de analisen.

"Op het WK veldrijden was hij gecrispeerd, nu is het helemaal omgekeerd", aldus Jan Bakelants. "Ik ben bijzonder hoopvol gestemd."

Een jonge fan had alvast een duidelijke knipoog naar de eerdere woorden van Wout van Aert. Niets moet, alles mag.