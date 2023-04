Opvallend: Adrie van der Poel trekt verrassende conclusie over Wout van Aert met het oog op Parijs-Roubaix

Voor een verrassende conclusie kan je bij Adrie van der Poel wel terecht. Wat hij over Wout van Aert te zeggen had na de Ronde, zal je uit een andere hoek niet snel horen.

Het Laatste Nieuws vroeg Van der Poel senior na de Ronde van Vlaanderen naar een conclusie voor Parijs-Roubaix. "Dat Wout van Aert voor mij de topfavoriet is", antwoordde Adrie. Nochtans had Van Aert Van der Poel in de Ronde niet kunnen volgen.

Een week later zou WVA dan kandidaat nummer 1 zijn voor winst? "Jawel. Die koers past veel beter bij hem. Het verraste me niet dat hij eraf moest op de Kruisberg. We kennen zijn sterktes, maar ook zijn zwaktes. En daar proberen we hem op te pakken", spreekt Van der Poel vanuit het standpunt van Alpecin-Deceuninck.

Ik zie Van Aert in de Hel niet gauw afhaken

In Parijs-Roubaix zal Van Aert dieper in de finale meegaan, zo voorspelt Adrie van der Poel. "Ik zie hem in de Hel nog niet zo gauw afhaken. Aan ons om daarop dan weer een oplossing te vinden."