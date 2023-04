VOORBESCHOUWING: Kopecky spreekt klaar en duidelijk ambities uit voor Roubaix, komt er kleine revanche aan?

Parijs-Roubaix is dé koers die Lotte Kopecky dit jaar heeft aangeduid. Over haar ambities laat ze dan ook geen enkele twijfel bestaan.

Bij de rondvraag binnen SD Worx over naar wie welke wedstrijd wilde winnen, ging Lotte Kopecky voor Parijs-Roubaix. Niet voor de Ronde van Vlaanderen, omdat ze Vlaanderens Mooiste al gewonnen had. Kopecky heeft de Ronde nu nog een keer gewonnen, op een nog meer impressionante wijze. De verwachtingen voor Roubaix laaien op.

© photonews

Een nog elk jaar beter wordende Kopecky heeft nu haar zinnen gezet op de dubbel Ronde-Roubaix. Vorig jaar werd de beste Belgische renster tweede op de piste, achter Longo Borghini. Bij het hierop terugkijken was dat een ferme ontgoocheling, maar een nieuwe kans dient zich alweer aan. Tijd voor een revanche dus?

De timing lijkt perfect, want Kopecky is op dit moment wellicht de beste eendagsrenster ter wereld. Wie kan in de buurt komen? Wel, Parijs-Roubaix kondigt zich aan als de strijd tussen SD Worx en Trek-Segafredo. Dit voorjaar moest Trek-Segafredo vaak het hoofd buigen, maar in Roubaix kende de ploeg meermaals succes.

© photonews

De winnares van vorig jaar, Elisa Longo Borghini, of haar teamgenote Lucinda Brand zouden dus wel eens in een gunstige positie kunnen komen. Marianne Vos stak haar neus aan het venster in Dwars door Vlaanderen. Haar mag je ook nooit afschrijven. In andere kampen zijn Persico en Georgi rensters om rekening mee te houden.

In deze Paris-Roubaix Femmes zullen de dames over 17 kasseistroken dokkeren. Na het tot het goede einde brengen van de laatste sector, is het nog een kilometer tot aan de finish. De Parijs-Roubaix voor vrouwen heeft al enkele geweldige lange solo's voorgebracht. Krijgen we in 2023 eens een ander scenario?

ONZE STERREN VOOR PARIJS-ROUBAIX VOOR VROUWEN:

**** Lotte Kopecky

*** Elisa Longo Borghini - Silvia Persico

** Lucinda Brand

* Pfeiffer Georgi