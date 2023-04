Jong talent Alec Segaert blijft zijn winstkansen in een rittenkoers behouden

Alec Segaert blijft in de Circuit des Ardennes het goed doen. Na 3 ritten heeft hij nog steeds de jongerentrui en ook staat hij nog altijd 3e.

In de 2e etappe van de Circuit des Ardennes werd Alec Segaert 3e. Daardoor schoof hij in het klassement op naar een 3e plaats en werd hij drager van de jongerentrui.

Tijdens de volgende etappe verloor Segaert wat tijd. Hij staat op 20 seconden in het klassement, maar heeft in de laatste etappe nog altijd kansen om de eindzege te pakken. Ook is hij nog altijd in het bezit van de jongerentrui.

De leider is na 3 dagen de Deen Mathias Bregnhöj. De 4e etappe is de laatste etappe en gaat net als in de andere ritten over geaccidenteerde wegen, waar er ook stevig geklommen moet worden.