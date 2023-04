🎥 Nieuw-Zeelander Fisher-Black verrast iedereen in Sicilië en dat was ook niet de bedoeling

In Italië is de Ronde van Sicilië van start gegaan. In de eerste rit heeft Finn Fisher-Black (21) de zege gepakt, al was dat niet helemaal de bedoeling.

Op het eiland Sicilië wordt de komende vier dagen een rittenwedstrijd afgewerkt. In de eerste rit tussen Marsala en Agrigento moesten een beklimming worden afgewerkt, de aankomst lag boven na een beklimming van 3,8 kilometer aan 5,5%. Een kopgroep van zeven renners probeerde uit de greep van het peloton te blijven, maar dat lukte niet. Het peloton wilde voor de ritzege gaan en de kopgroep werd dan ook snel gegrepen. Fisher-Black pakt de zege UAE Team Emirates nam in de laatste 2 kilometer en de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black zette zich op kop voor zijn kopman Ulissi. Maar de Nieuw-Zeelander ging zo hard dat zijn ploegmaten zijn wiel moesten lossen. Drie ploegmaten van Fisher-Black keken wat naar elkaar en uiteindelijk ook naar de concurrentie. Niemand haalde de Nieuw-Zeelander nog terug en Fisher-Black pakte zo op mooie wijze zijn eerste profoverwinning. Lennert Teugels was eerste Belg op plek acht. 🚴🇮🇹 | Finn Fisher-Black pakt op indrukwekkende wijze zijn eerste zege als prof! #IlGirodiSicilia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/kMSJHr7Ygt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 11, 2023 Results powered by FirstCycling.com