Grote favoriet en ex-winnaar past voor de Brabantse Pijl, Soudal Quick-Step mist man-in-vorm

Geen Tom Pidcock aan de start van de Brabantse Pijl. De Brit won de koers nog in 2021. Soudal Quick-Step moet man-in-vorm Mauro Schmid missen.

Na zijn winst in de Strade Bianche ging het heel wat minder voor Tom Pidcock. In Tirreno-Adriatico viel Pidcock twee keer en was hij even out met een hersenschudding.

In Dwars door Vlaanderen kwam Pidcock terug in het peloton, in de Ronde van Vlaanderen kon Pidcock even mee met de Grote Drie, maar moest daarna passen. In de Brabantse Pijl, waar Pidcock nog won in 2021, staat hij niet aan de start.

Wat de reden voor het niet starten van Pidcock is, is niet duidelijk. De Brit staat wel op de voorlopige startlijst van de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Magnus Sheffield, de winnaar van vorig jaar, staat wel aan de start.

Soudal Quick-Step mist Schmid

Na veel pech en teleurstellende resultaten hoopt Soudal Quick-Step het tij te keren in de Brabantse Pijl. Het rekende daarin op de Zwitser Mauro Schmid, maar hij moet nog afzeggen. Jordi Warlop is zijn vervanger.

Schmid was in vorm, in de Ronde van het Baskenland eindigde hij in vier van de zes ritten in de top zeven en werd hij elfde in het eindklassement. Daarvoor had hij ook de Coppi e Bartali gewonnen. Maar die vorm kan hij dus niet tonen in de Brabantse Pijl.