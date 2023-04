Niccolo Bonifazio pakt zijn 1e zege voor Intermarche-Circus-Wanty: "Op het einde moest ik het zelf doen"

Niccolo Bonifazio heeft voor Intermarché-Circus-Wanty zijn 1e zege geboekt. In de Ronde van Sicilië was hij in de massasprint duidelijk de snelste.

Aan het einde van de 2e rit in de Ronde van Sicilië was er een massasprint. Niccolo Bonifazio ging als 1e aan en hij zette de rest op lengten. Zo pakte hij de zege voor Intermarché-Circus-Wanty, zijn 1e voor de ploeg en dit seizoen. Al moest Bonifazio aan het einde van de rit zichzelf redden. "We zijn hier met 2 jonge renners en 3 klimmers", vertelde hij na de aankomst in het flashinterview. "Dus ik sta er voor de spurt alleen voor. In het begin reden we nog goed samen, maar nadien moest ik zelf positie zoeken." Die vond Bonifazio. "Ook had ik de goede benen om vroeg aan te gaan", ging de Italiaan verder. "En gelukkig kon ik het volhouden."