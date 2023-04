Revelatie Margot Vanpachtenbeke verbaast zichzelf in de Brabantse Pijl en kijkt al vooruit: "Wat was dat, jong"

Margot Vanpachtenbeke was in de Brabantse Pijl de revelatie. Ze glipte mee in een elitegroepje en eindigde uiteindelijk 7e.

In de slotronde reed een elitegroepje met tal van favorieten weg. Daarbij zat ook een jonge Belgische van Parkhotel Valkenburg: Margot Vanpachtenbeke.

Tot 3 jaar geleden had Vanpachtenbeke nog nooit deftig op een koersfiets gezeten. De 24-jarige kinesiste vatte het nadien ook kort samen: "Wat was dat, jong!"

"Ik zat toevallig goed toen Marlen Reusser op de Hertstraat versnelde en toen waren we plots weg met 5", vertelde Vanpachtenbeke aan Sporza. "Op het einde was het beste er wel af. Ook heb ik op geen enkel moment gedacht dat ik kon winnen. Ik was al blij dat ik mee was, als ik zag met wie dat ik op pad was."

Vanpachtenbeke ziet de rest van haar carrière al wat zitten: "Dit open misschien deuren naar de toekomst. Die opeenvolging van klimmetjes liggen me blijkbaar, zoals in Luik, maar daar is het natuurlijk een stuk zwaarder. We zullen wel zien en ik heb er zin in."