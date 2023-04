🎥 Jonge Belg van Lotto Dstny wint een etappe in de Tour du Loir-et-Cher

Jarne Van De Paar (22) heeft de 2e rit in de Tour du Loir-et-Cher gewonnen. Hij was de snelste in een massaspurt.

In de 1e rit in de Tour du Loir-et-Cher was Jarne Van De Paar 6e geëindigd. Tim Marsman won na een ontsnapping de rit. Ook was hij de 1e leider in de rittenkoers. Van De Paar is renner van Lotto Dstny, maar rijdt in die rittenkoers voor het opleidingsteam van de ploeg.

De 2e etappe eindigde op een massasprint. Deze keer was Van De Paar de snelste. Hij hield Nicklas Amdi Pedersen en Gust Lootens (Soudal Quick-Step Devo) af. Marsman is nog altijd de leider.

🚲 Victoire du Belge Jarne Van De Paar (Lotto Dstny) sur la 2e étape du #TourDuLoirEtCher entre Sassay et Selommes pic.twitter.com/5x02b28fvs — NR Sports 41 (@NRSports41) April 13, 2023

Zondag eindigt de Tour du Loir-et-Cher. Vrijdag eindigt de rit op een kort klimmetje. Op de voorlaatste dag is er weer een kans voor de spurters, terwijl de slotrit in de straten van Blois wordt verreden en weer eerder voor de punchers is.