🎥 Alexey Lutsenko schudt een solo uit zijn mouwen en zet de Ronde van Sicilië nog naar zijn hand, 2e plaats voor Intermarché-renner

Alexey Lutsenko heeft de Ronde van Sicilië gewonnen. Hij won de laatste rit die ook de koninginnenrit was, na een solo. Louis Meintjes werd 2e.

In de Ronde van Sicilië waren ze aan de slotetappe beland. Het was meteen ook de koninginnenetappe met een passage over de Etna (17,6 km aan 6,1%). Na de Etna reden de renners ook nog over de Culmine di Scorciavacca (10,2 km aan 6,4%). De slotkilometers in Giarre liepen ook nog op. In totaal was de rit 216 km lang.

In verschillende schijfjes ontstond een kopgroep van 7 renners. Zij kregen bijna 5 minuten van het peloton die de controle behield.

Op de Etna ontplofte de koers. De kopgroep viel uiteen en Kobe Goossens versnelde uit het peloton. Samen met enkele anderen kwam hij in de kop van de koers. Op de laatste klim maakten ook Damiano Caruso en Alexey Lutsenko de oversteek.

Goossens, Lutsenko, Caruso en Mark Donovan gingen de ultieme finale in. Uiteindelijk bleek Lutsenko de sterkste. Goossens kon het langste bij hem blijven. De Kazach reed na een solo van 25 km naar de zege.

🚴🇮🇹 | Wat gebeurt hier? Groot feest voor de ploeg van Astana. Alexey Lutsenko wint de slotrit en bovendien de Ronde van Sicilië! 🙌🇰🇿 #IlGirodiSicilia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Nn1BJxdclj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 14, 2023

Achter Lutsenko versnelden Louis Meintjes en leider Finn Fisher-Black nog uit de groep der favorieten. Ze probeerden nog de schade op Lutsenko te beperken, maar konden niet voorkomen dat Lutsenko ook de eindzege pakte. Meintjes werd 2e en werd 2e in het eindklassement. Vincenzo Albanese spurtte naar de 3e plaats en Goossens werd uiteindelijk 5e.