Lotte Kopecky komt met medische update na zware val in Parijs-Roubaix

Lotte Kopecky is hersteld van haar valpartij in de Parijs-Roubaix. In de Amstel Gold Race wil ze nog één keer knallen dit voorjaar.

Lotte Kopecky viel in Parijs-Roubaix zwaar en vreesde even voor een enkelbreuk. Gelukkig is dat niet het geval en kan ze starten in de Amstel Gold Race. "Buiten wat blauwe plekken houd ik er verder niets aan over", zegt ze bij Sporza. Debuut in de Amstel Gold Race Kopecky kan dus van start gaan in de Amstel Gold Race, haar laatste klassieker van het voorjaar. En ze maakt er ook haar debuut. "Ik heb er weinig ervaring mee. Sommige heuvels ken ik ook niet." "Maar we komen met een sterke ploeg aan de start en zijn collectief sterk, meerdere scenario's zijn dus mogelijk." Met onder meer ook Vollering en de Hongaarse Vas zal SD Worx weer de dominante ploeg zijn. De Amstel is dus de laatste klassieker van het voorjaar voor Kopecky, die daarna weer enkele wedstrijden op de piste zal rijden. "Ik zit nog fris genoeg om een laatste keer te knallen. Alles mag eruit. Ik wil echt nog eens voluit gaan in de Amstel. Ik start dus wel met gezonde ambitie", besluit ze.