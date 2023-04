'Luxeknecht van Wout Van Aert laat riant aanbod bij ander team liggen en verlengt bij Jumbo-Visma'

Christophe Laporte heeft zijn contract met 3 jaar verlengd. Dat melden Het Nieuwsblad en Wielerflits. Nochtans had Laporte een riant aanbod van AG2R Citroën op zak.

Meestal rijdt Christophe Laporte bij Jumbo-Visma in dienst van een kopman, maar in het voorjaar boekte hij toch 2 grote zeges. Hij won Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Ook won hij al een etappe in Parijs-Nice en de Tour de France.

Laporte is gegeerd wild en van veel teams genoot hij interesse, vooral dan bij de Franse ploegen. Volgens Wielerflits wou AG2R Citroën heel diep tasten.

Maar Laporte legde de aanbiedingen naast zich neer en koos voor een verlengd verblijf bij Jumbo-Visma. De Fransman zou volgens Het Nieuwsblad en Wielerflits met 3 jaar verlengd hebben.

Als de contractverlenging zou doorgaan, is dat ook opmerkelijk, want vanaf 2024 zal Jumbo de sponsoring terugschroeven of zelfs stopzetten. Bij de ploeg maakten ze zich niet meteen druk en maakten ze zich niet meteen over de continuïteit van de ploeg zorgen.