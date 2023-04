Mathieu van der Poel naar een andere ploeg?: "Ploegleider vroeg me om een goed woordje te doen"

Leo van Vliet is in de Giro van 2022 benaderd door Mauro Gianetti, ploegbaas van UAE Team Emirates. Hij moest een goed woordje bij het kamp van Mathieu van der Poel te doen. Dat heeft van Vliet in een podcast verteld.

Het was in de Wierflits Podcast dat Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, het vertelde. "In de Giro van vorig jaar vroeg Mauro Gianetti me om een goed woordje te doen bij het kamp van Mathieu van der Poel", vertelde hij. Gianetti is de ploegbaas van UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar. Van Vliet is een goede kennis van Adrie van der Poel en antwoordde hem: "Daar moet je zijn vader voor bellen." "Van der Poel en Pogacar komen heel goed overeen", ging van Vliet verder. "Maar voor de koers is het goed dat van der Poel die stap niet heeft gezet. Zo zou hij in de Ronde van Vlaanderen geen kopman zijn. Ik denk dan ook dat hij bij Alpecin-Deceuninck goed zit." Van Vliet vertelde het wel aan Adrie van der Poel. "Maar die haalde meteen zijn schouders op", aldus de koersdirecteur. Mathieu van der Poel blijft dus (voorlopig) bij Alpecin-Deceuninck en heeft er nog een contract tot minsten 2025.