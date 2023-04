Victor Lafay heeft het beste eindschot in de Classic Grand Besançon Doubs

Victor Lafay heeft de Classic Grand Besançon Doubs gewonnen. Hij was de sterkste op de steile slotklim en hield onder meer ploegmaat Guillaume Martin en Thibaut Pinot achter zich.

In Frankrijk stond de 3e editie van de Classic Grand Besançon Doubs op het programma. De hele dag werd er in het hinterland rond Besançon gekoerst. Op het einde was er nog een plaatselijke ronde met aankomst op de Côte de la Manate in Montfaucon (3,8 km aan 9,1%).

Meteen na de start ontstond een kopgroep. 6 renners kleurden de dag en kregen zo'n 5 minuten van het peloton. Gestaag ging het verschil naar beneden en op het plaatselijke circuit werden de laatste vluchters gegrepen. Alles werd op de slotklim van de Manate beslist.

Groupama-FDJ en AG2R Citroën bepaalden het tempo richting de slotklim. Al snel kwamen er de 1e aanvallen. Victor Lafay en Lenny Martinez namen de leiding. Achter hen kwam Guillaume Martin, de kopman van Lafay.

Martinez wou Martin niet laten terugkeren en versnelde een paar keer. Maar Lafay loste niet en maakte het af in de sprint. Hij won voor Martinez en Roger Adria. Martin werd 4e en Thibaut Pinot 5e.