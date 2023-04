🎥 Jonge Fransman van Arkéa Samsic houdt in de Ronde van de Jura op de steile slotklim de ervaren Fransen af

Kévin Vauquelin heeft de Ronde van de Jura gewonnen. Op een steile slotklim was hij sterker dan ervaren rotten zoals een Thibaut Pinot en Guillaume Martin. Het is zijn 3e zege van het seizoen.

In de Jura maakten ze zich op voor de jaarlijkse Ronde van de Jura. Het vertrek lag in Poligny en was eerst nog vlak, maar al snel begonnen de beklimmingen met de Col du Coda (5,7 km aan 5,2%), de Côte de Thésy (3,5 km aan 9,2%), de Côte de Chaux Champagny (2,9 km aan 7,4%). De race eindigde na bijna 166 km op de Mont Poupet (4,1 km aan 8,2%).

Na zo'n 15 km onstond de vroege vlucht. Tussen de 12 koplopers zaten ook 3 Belgen. Dat waren Luca Van Boven, Mauro Verwilt en Jonas Geens. Ze kregen bijna 4 minuten.

In het peloton hadden ze ondanks de regen er veel zin in. Op de Thésy, op ruim 70 km van de streep, viel onder meer Ben O'Connor die vorig jaar de Ronde van de Jura won, aan. Op de Chaux Champagny, ruim 40 km van de streep, ging Nans Peters en Thibaut Pinot aan, maar ook zij werden weer ingelopen.

ALLES OP DE SLOTKLIM

Op 25 km van de streep werd de laatste vluchter gegrepen en dat was voor Alessandro Verre het sein om aan te vallen. Hij begon met zo'n 40 seconden voorsprong aan de slotklim op het peloton die nog uit zo'n 25 renners bestond.

Pinot viel als 1e aan op de slotklim en kreeg onder meer Peters, Guillaume Martin, Kévin Vauquelin en Victor Lafay mee. Samen reden ze naar koploper Verre. Vauquelin reed uit de kopgroep weg en deed solo een gooi naar de zege. Achter hem deden ze er alles aan om hem terug te halen, maar Vauquelin won voor Pinot en Martin.