"UAE die naar Mathieu van der Poel informeert? Daar verschiet ik niet van"

Eerder deze week kwam er ter sprake dat ze bij UAE Team Emirates naar Mathieu van der Poel wilden informeren. Daar kwam uiteindelijk niks van in huis.

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, vertelde in de Wielerflits Podcast dat Mauro Gianetti, teambaas bij UAE Team Emirates, hem vroeg om eens bij het kamp van Mathieu van der Poel te informeren. Dat was tijdens de Giro van vorig jaar. Uiteindelijk kwam daar niets van in huis.

In het peloton komen ze die geruchten via de pers te weten. Dat vertelde de spion van Sporza. "Van dat gerucht val ik niet achterover", vertelde hij. "Elke ploeg wil hem graag in dienst, maar je moet er natuurlijk budget voor hebben en dan kom je snel bij UAE."

"Al zal er veel moeten gebeuren om van der Poel bij Alpecin-Deceuninck weg te krijgen", ging de anonieme renner verder. "De ploeg is voor hem gemaakt en gegroeid. Hij kan crossen en mountainbiken wanneer hij maar wil. Ook ligt hij nog tot eind 2025 onder contract."

"Enkel een riant financieel aanbod zal hem op anderen gedachten kunnen brengen, maar de gebroeders Roodhooft zullen hem wel financieel tevreden houden", besloot de renner.