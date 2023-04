🎥 Herbeleef: De fenomenale zege van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race

Vier jaar geleden won Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race op fantastische wijze. Herbeleef hier nog eens de laatste kilometers.

Mathieu van der Poel nam in 2019 voor het eerst deel aan de Amstel Gold Race. Hij was in de finale in een achtervolgende groep terecht gekomen op Alaphilippe, Fuglsang en Kwiatkowski.

Van der Poel zette in de laatste kilometers nog alles op alles om toch nog helemaal vooraan in koers te komen. In de laatste honderd meters kwam Van der Poel nog aansluiten en zette meteen zijn sprint in.

Niemand kwam nog over de Nederlandse kampioen, aan de aankomst ontplofte het Nederlandse publiek. Herbeleef de laatste kilometers nog eens.