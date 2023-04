Michel Wuyts stelt iets opvallends vast tussen Lotte Kopecky en Demi Vollering: "Na de Amstel had ze bevestiging nodig"

Lotte Kopecky en Demi Vollering hebben het voorjaar vooralsnog gedomineerd. Naar de buitenwereld toe staan ze op hetzelfde niveau, maar volgens Michel Wuyts is er toch een hiërarchie.

"Demi Vollering heeft het mentale voordeel over Lotte Kopecky", vertelde Michel Wuyts in de podcast Wuyts en Vlaeminck. "Je zag dat na de Strade Bianche al. Vollering zei snel: 'Dat hadden we beter kunnen spelen', voor de buitenwereld was dat: 'Hier hebben we toch wel een slechte beurt gemaakt'."

Ook in de Amstel Gold Race zag Wuyts hetzelfde fenomeen: "Ook daar zag je na de finish dat Vollering Kopecky domineert. Bij Kopecky zag je aan de lichaamstaal dat ze bevestiging nodig had: 'Omhels me nu maar eens, want ik heb het toch maar fijn voor jou gedaan'.

Sven Vanthourenhout nuanceerde wat meer: "Ik vond Kopecky tijdens de Amstel zeker de beste in koers, maar je zag haar op de Cauberg omkijken van waar Vollering zit. Ik denk wel dat er vooraf afspraken gemaakt zullen zijn en dat die aanval van Vollering gepland zal zijn. Volgens mij had Kopecky wel de Amstel gewonnen als ze een ander truitje zou aangehad hebben."