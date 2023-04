Opnieuw zware tegenslag voor Dylan Teuns: "Dat is nu onze eerste prioriteit"

Het blijft tegenzitten voor Dylan Teuns. Ook de Waalse Pijl moet hij schrappen van zijn programma nadat hij niet genoeg hersteld is van een zware griep.

Dylan Teuns beleefde tot nu toe een horrorjaar. In de Ster van Bessèges viel hij twee keer in drie dagen waardoor hij een spierscheur opliep en de Omloop miste. In de Ronde van Catalonië bouwde hij dan op naar de koersen vanaf de Ronde van Vlaanderen.

Grote doelen gemist

Maar Teuns kreeg daarna te maken met een stevige griep. Sindsdien kon Teuns geen wedstrijd meer rijden en nu kan hij ook zijn titel in de Waalse Pijl niet verdedigen.

"De ploeg hoopt Teuns alsnog te recupereren tegen zondag, in Luik-Bastenaken-Luik. Maar hem 100% opnieuw gezond krijgen is nu onze eerste prioriteit", zegt ploegleider Rik Verbrugghe bij HLN.

Het afzeggen van Teuns heeft niets te maken met zijn relatiebreuk, want mentaal stelt hij het goed stelt Verbrugghe. Maar toch is Teuns ontgoocheld dat hij al die koersen al moest missen. "Dit waren zíjn grote doelen, de koersen waarin hij goed wilde presteren. Maar als je ziek bent (geweest) kun je er moeilijk iets van maken."