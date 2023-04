Licht aan het einde van de tunnel: Biniam Girmay weet weer wanneer hij mag koersen na zware val

De in de Ronde van Vlaanderen zwaar gevallen Biniam Girmay kan weer naar de toekomst kijken. Hij weet inmiddels weer wanneer hij mag koersen.

Na zijn vijfde plaats in de E3 Saxo Classic en overwinning in Gent-Wevelgem, werd er heel wat verwacht van Biniam Girmay in het Vlaamse voorjaar dit jaar. En de Eritreeër begon ook goed met een overwinning in Valencia.

Maar in de klassiekers liep het heel wat minder voor Girmay. In de Ronde van Vlaanderen liep het helemaal mis voor Girmay met een zware valpartij. Daarbij liep Girmay onder meer een zware hersenschudding op.

Maar nu heeft Girmay van groen licht gekregen van zijn ploeg om weer te beginnen trainen in Eritrea. Als alles volgens plan verloopt, dan zal Girmay opnieuw in competitie treden op 4 juni in de Brussels Cycling Classic.