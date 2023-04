Ook 'benadeelde' Ben Healy doet zijn zegje over voordeel voor Tadej Pogačar door wagen koersdirecteur

Ben Healy imponeerde vorige week met twee tweede plaatsen. Maar werd de Ier niet benadeeld in de Amstel Gold Race?

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de invloed van de auto van de koersdirecteur in de Amstel Gold Race. Die ging in de finale voor Pogačar gaan rijden, die daar zeker wat voordeel uit haalde.

Voorbeeld voor de toekomst

Pogačar kon zo weer wat uitlopen op Healy, die tot op 20 seconden was gekomen. Maar Healy zelf denkt dat het niet veel verschil had uitgemaakt. "Ook als ik Pogačar had gepakt, was hij moeilijk te kloppen. Hij ging niet voluit nadat hij was weggereden", zegt hij bij NOS.

"Het is niet fijn om te zien, maar sommige dingen gebeuren en die moet je dan aanvaarden. Het is nu eenmaal gebeurd. Ik kan op niemand boos zijn. Zulke dingen gebeuren en hopelijk blijft het hierbij. Laat het een les zijn, een voorbeeld voor de toekomst", zegt hij nog.

Healy staat ook aan de start van de Waalse Pijl, maar richt zich vooral op Luik-Bastenaken-Luik, waar hij minder op explosiviteit moet rekenen.