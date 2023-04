Geraint Thomas heeft een tip voor Remco Evenepoel en co in de Giro: "Door het parcours is dit beter"

Op 6 mei begint de Ronde van Italië. Remco Evenepoel gaat daar voor het podium. Ook Geraint Thomas zal in principe de Giro rijden en voor het klassement gaan. Vooraf deed hij een interessante uitspraak.

Ter voorbereiding van de Giro reed Geraint Thomas de Ronde van de Alpen. Hij reed er dienst van eindwinnaar Tao Geoghegan Hart.

Tijdens de Ronde van de Alpen deed Thomas een interessante uitspraak. "Het is beter om niet te vroeg in de beste conditie te zitten, als je de slotweek bekijkt", klonk het bij de Brit. Die slotweek is ook loodzwaar en telt 4 bergritten waarvan één een klimtijdrit is. Ook tellen 2 bergritten meer dan 5000 hoogtemeters.

Dat is een goede tip voor Remco Evenepoel die zondag nog Luik-Bastenaken-Luik rijdt. Daar neemt hij het op tegen Tadej Pogacar die in uitstekende conditie is. Het zou, met de uitspraak van Thomas in gedachten, geen goed teken zijn dat hij er alles en iedereen uit het wiel rijdt.

Bij Eurosport gaf Karsten Kroon zijn mening over de situatie: "Ik zie het niet meteen gebeuren dat Evenepoel van iedereen weg zou rijden. Anders zou het moeilijk zijn om die goede vorm zolang te kunnen volhouden."