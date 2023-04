Tiesj Benoot kent zijn ploegmaats voor Luik-Bastenaken-Luik

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor de Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. Tiesj Benoot is een van de kopmannen.

Met Luik-Bastenaken-Luik sluit Tiesj Benoot zijn voorjaar af. Zo zal hij nog één keer een gooi doen naar een goede notering.

Benoot is kopman bij Jumbo-Visma voor La Doyenne. Ook debutant Attila Valter heeft een vrije rol binnen de ploeg. Benoot werd in 2021 7e. Een jaar eerder was hij 8e.

Ook zit er met Tosh Van der Sande nog een Belg in de selectie. Verder zal Jumbo-Visma La Doyenne met Jan Tratnik, Gijs Leemreize, Sam Oomen en Michel Hessmann rijden.