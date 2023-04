🎥 Alejandro Valverde laat meteen stevig van zich spreken bij zijn comeback

Alejandro Valverde is terug. De Spanjaard reed zijn eerste gravelkoers en won die, of wat dacht u.

Alejandro Valverde (42) maakte onlangs bekend dat hij een comeback ging maken in het gravel, nadat hij eind 2022 besliste om te stoppen met wegwielrennen.

Zondag, op de dag van Luik-Bastenaken-Luik, reed Valverde in het Spaanse Almeria zijn eerste wedstrijd in het gravel. En Valverde toonde meteen nog eens zijn klasse.

Want Valverde won de wedstrijd in Almeria gewoon. Valverde reed al in het begin weg van zijn concurrenten weg en die zagen Valverde niet meer terug. De oude Spanjaard kan het dus nog altijd.