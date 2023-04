Annemiek van Vleuten haalt uit na Luik-Bastenaken-Luik: "Dit mag niet gebeuren op dit niveau"

Annemiek van Vleuten eindigde zondag in haar laatste Luik-Bastenaken-Luik als zesde. Maar de Nederlandse was wel kritisch achteraf voor haar team.

Het laatste voorjaar van Annemiek van Vleuten (40) was nog erg goed geweest. In de Strade Bianche werd ze wel 4de en in de Waalse Pijl werd ze 7de. Maar echt meedoen voor de zege deed ze niet.

In Luik-Bastenaken-Luik probeerde Van Vleuten wel een paar keer, maar uiteindelijk deed Van Vleuten niet meer voor de overwinning. De Nederlandse wereldkampioene had wel wat kritiek voor haar ploeg.

"We hadden als ploeg één taak en dat was als team meezitten in de kopgroep", zei Van Vleuten bij de NOS. "Dan laat je zo’n kopgroep wegrijden. Dat mag niet gebeuren. We reden daarna de hele dag achter de feiten aan en dan moet je voor de Roche-aux-Faucons al in de aanval om het gat te dichten."

"Dat wil je niet, het idee is juist om de benen fris te houden voor de Roche-aux-Faucons. Het is wel goed om in een teambespreking de boel weer op scherp te zetten. Het is goed om dit even te bespreken. Dit mag niet gebeuren op dit niveau", zei de Nederlandse nog.