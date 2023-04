Evenepoel of Pogačar? Van der Poel ziet duidelijk voordeel voor één van de twee in Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik wordt al weken aangekondigd als een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar. Mathieu van der Poel ziet een voordeel voor zijn vriend Pogačar.

Geen Mathieu van der Poel in Luik-Bastenaken-Luik, hij geniet even van wat rust voor de Ronde van Zwitserland (11-18 juni). Al vertrekt hij volgende week wel naar Spanje om zich al voor te bereiden op de Tour.

Remco Evenepoel bereidde zich de afgelopen weken voor in Spanje op Luik-Bastenaken-Luik en ook de Giro. Tadej Pogačar bleef de voorbije weken dan weer in België om heel wat klassiekers te rijden en te winnen.

En dat zou volgens Van der Poel wel eens een voordeel kunnen zijn. "Remco zal ongetwijfeld sterk voor de dag komen, maar ik geef Tadej misschien nog iets meer kans omdat die de voorbije weken heeft kunnen wennen aan het slechte weer dat ze ook voor zondag voorspellen", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

Voor de zoveelste keer dit voorjaar wordt er namelijk regen en wat wind voorspelt tijdens Luik-Bastenaken-Luik. En daar had Evenepoel tijdens zijn stage in Spanje weinig last van gehad.