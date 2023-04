Evenepoel spreekt Van der Poel tegen en gaat in Luik op jacht naar nog iets anders naast de zege

Eindelijk is Remco Evenepoel terug in het land. De wereldkampioen rijdt met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste wedstrijd van het jaar in België.

Remco Evenepoel is nog eens in België voor een wedstrijd. Dat was al van Binche-Chimay-Binche op 4 oktober geleden. En Evenepoel wil zijn titel in Luik-Bastenaken-Luik ook met verve verdedigen.

Dat er regen en wind wordt verwacht is volgens Mathieu van der Poel een voordeel voor Tadej Pogačar omdat hij de laatste weken al heel wat wedstrijden in dat soort omstandigheden reed.

Maar Evenepoel zelf spreekt dat toch wat tegen. "Het weer valt een beetje tegen, maar ik heb ook al goed gepresteerd in de regen", zei hij bij Sporza. En in Luik-Bastenaken-Luik gaat Evenepoel ook op jacht naar iets anders dan de zege.

Foto voor Instagram

"Ik zou graag zondagavond een mooie foto delen op Instagram met die strepen. We doen er alles aan en we hebben er vertrouwen in", zei hij. Evenepoel won dan al in Catalonië, maar toe had hij twee keer de jongerentrui aan. In Luik moet die eerste zege in de regenboogtrui er dus komen.