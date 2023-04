Julian Alaphilippe duidelijk over Remco Evenepoel en eigen ambities voor Luik-Bastenaken-Luik

Julian Alaphilippe is terug. De Fransman moest sinds de Ronde van Vlaanderen de wedstrijden aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure, maar is nu weer fit.

Julian Alaphilippe kende alweer een tegenvallend voorjaar met heel wat pech. In de Ronde van Vlaanderen viel hij, nadien kampte hij met een slijmbeursontsteking aan zijn knie waardoor hij moest passen voor de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

In Luik-Bastenaken-Luik is Alaphilippe er dus weer bij, maar voor eigen succes gaat hij niet. " Ik weet dat ik niet honderd procent ben, maar ik ben in staat om deel te nemen", zei Alaphilippe bij Cycling Pro Net.

"Als ik me echt goed voel, hoop ik hem (Remco Evenepoel, red.) zo lang mogelijk te kunnen bijstaan. Als dat niet het geval is, zal ik eerder mijn werk proberen op te knappen."

Alles voor Remco Evenepoel

Alaphilippe herhaalde nog eens dat hij geen eigen ambities heeft. "Voor mezelf is het doel duidelijk: plezier maken en me nuttig maken voor het team. Ik ben niet hier voor een top tien-plaats."

"We gaan alles geven voor Remco, hij is heel gemotiveerd om te winnen. Iedereen verwacht een duel tussen hem en Tadej Pogacar, maar daarvoor zijn er eerst nog 260 kilometer. Iedereen zal dus belangrijk zijn", stelde de ex-wereldkampioen nog.