Patrick Lefevere hekelt 'stomme vragen' en haalt vooral zijn gram: "Ik heb graag gelijk en vandaag heb ik opnieuw gelijk"

Patrick Lefevere stond zijn goudhaantje fier op te wachten in Luik. Dat de CEO zijn gelijk kon halen, was aan Remco Evenepoel te danken. De balans na Luik-Bastenaken-Luik oogt weer veel beter dan voordien.

Dat Lefevere gevraagd werd wat dit nu betekent na het matige voorjaar, kon hij maar... matig appreciëren. "Op hetzelfde moment van het jaar vragen jullie dezelfde stomme vragen. Het hele jaar is het: Soudal Quick-Step is slecht, slecht, slecht. En hier zijn we weer met die vragen."

De balans wordt pas opgemaakt na Luik-Bastenaken-Luik, is zijn mantra. "Je moet niet zeggen dat uw menu niet gesmaakt heeft als je 't nog niet hebt opgegeten." Al moet het toch pijn doen hoe zijn ploeg in de andere wedstrijden voor de dag kwam. "Er zijn nog ploegen die pijn hebben. Stel je voor dat je nergens aan de bak komt."

GEEN GLAZEN BOL

Lefevere wijst er immers graag op dat Soudal Quick-Step in 2023 al aan 19 zeges zit. Maar komen die hoogdagen in het Vlaamse werk nog terug? "Ik heb geen glazen bol. We hebben goeie coureurs. Ik ga geen uitspraken doen over de renners van het Vlaamse voorjaar. De renners die er nu bij komen, zijn een totaal ander type."

En die presteerden in 'La Doyenne' wél uitstekend, met Evenepoel dus als afmaker. "Hij gaat misschien met nog meer overtuiging naar de Giro dan naar de Vuelta vorig jaar. Nu weet hij dat het kan, het winnen van een grote ronde."

OPOFFERINGEN

Kan Evenepoel nog beter worden? "Hoeveel rek erop zit, weet ik niet. Al die hoogtestages, dat zijn de opofferingen die je moet doen om op dit niveau te geraken in de wielrennerij." Lefevere zelf voelt zich fenomenaal goed, geeft hij nog mee. "Ik heb graag gelijk en vandaag heb ik opnieuw gelijk."