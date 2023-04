Michel Wuyts niet alleen van Evenepoel onder de indruk: "Verbluffend" & "Van essentieel belang"

Soudal Quick-Step toonde zich in Luik-Bastenaken-Luik als de grote ploeg. Onder meer Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder maakten veel indruk.

Niet alleen Remco Evenepoel zelf was verbluffend in Luik-Bastenaken-Luik, de hele ploeg van Soudal Quick-Step was dat. Ook Michel Wuyts zag dat Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder klaar zijn voor de Giro.

Belangrijke pionnen in de Giro

"Een verbluffende Vervaeke. Jumbo-Visma wou onrust stoken met Tratnik. Vervaeke lost dat in z'n eentje op door zo lang als Tratnik op kop rijdt tempo te blijven maken. Dat is van goud, van essentieel belang", zegt Wuyts bij HLN Live.

"En dan Van Wilder. Die neemt dan nog eens over", gaat Wuyts door. "Die gaat nog eens versnellen op La Redoute. Dan heb je daar twee elementen waarvan je zegt: 'Daar kan ik op bouwen in de strafste etappes in de Giro.'"

Want Wuyts denkt dat zowel Vervaeke als Van Wilder net als in de Vuelta weer belangrijk zullen zijn voor Evenepoel. "Zij gaan op de slotklim nog van de partij zijn. Maar dat had ik al in de mot in de Ronde van het Baskenland."