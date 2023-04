Pogačar moet voorbereiding op Tour omgooien, al kan dat ook een voordeel zijn volgens Peiper

Tadej Pogačar ligt in de lappenmand na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. Volgens Allan Peiper zal het wel degelijk zijn voorbereiding op de Tour beïnvloeden.

Tadej Pogačar brak bij zijn val in Luik-Bastenaken enkele handwortelbeentjes in zijn linkerhand en zal de komende tijd niet kunnen fietsen. Maar over iets meer dan twee maanden start wel al de Tour in het Baskenland.

Die Tourstart zal Pogačar wel halen, maar zijn voorbereiding zal er wel iets uit zien. Dat vertelde Allan Peiper in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Peiper is niet meer in dienst bij UAE Team Emirates, maar houdt wel contact met Pogačar.

Verplichte rust misschien een voordeel

"Hij heeft me gezegd dat hij verkenningen niet zal kunnen doen en ook niet in de windtunnel kunnen testen. Maar hij zal wel fris zijn, ook mentaal. En dat zal misschien wel een voordeel zijn, dat hij zal moeten rusten de komende weken", vertelde Peiper.

Dat Pogačar niet zal kunnen verkennen en in de windtunnel op zijn tijdritpositie testen is niet ideaal weet Peiper, maar het is nu zo. "Toppers komen dat tegen. Kijk naar Bernal en Evenepoel. En al bij al valt het nog mee. Al is de pols wel een gevoelig punt."

Pogačar zou binnen drie weken op hoogtestage vertrekken voor de Tour, tegen dan zou hij weer moeten kunnen fietsen. "Maar het kan misschien een gelukje zijn, dat hij misschien start aan de Tour, met niet de topconditie, maar hij die wel in de laatste week heeft."