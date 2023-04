De evolutie van Lotte Kopecky: "Ze heeft nu meer dan één wapen"

Lotte Kopecky was een van de vrouwen van het voorjaar. Tour de France Femmes-baas Marion Rousse heeft haar ook een mooie evolutie zien maken.

Dit jaar won Lotte Kopecky meteen bij haar 1e wedstrijd. Ze won de Omloop Het Nieuwsblad. Nadien werd ze 2e in de Strade Bianche en won ze Nokere Koerse na een solo. Nadien won ze voor de 2e keer de Ronde van Vlaanderen en ook dat was met een solo. In Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race werd ze uiteindelijk respectievelijk 7e en 2e.

Het was dus een mooi voorjaar voor Kopecky en Marion Rousse, koersdirectrice van de Tour de France Femmes, zag haar ook een mooie evolutie maken. "Haar belangrijkste kwaliteit was altijd dat ze snel was, maar intussen groeide ze uit tot een renster met meer dan één wapen", aldus Rousse bij Het Nieuwsblad.

"Kopecky kan nu echt meerdere rollen aan", ging Rousse verder. "In de Strade Bianche kon ze naar een specialiste als Vollering rijden en dat was een definitieve bevestiging dat Kopecky op alle terreinen kan schitteren."

Ook zag Rousse nog een ander belangrijk wapen en dit maakte nog het meest indruk op haar: "Kort na een persoonlijk drama (het overlijden van haar broer, red.) pakte Kopecky in Nokere Koerse hard uit. Dat toont dat ze ook mentaal een kampioene is. Dat overtuigt me dat we nog veel van haar gaan zien."